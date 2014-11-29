Милиция не будет охранять концерты Ани Лорак - Аваков

По его словам, нет «ни устава, ни закона, которые говорили бы о необходимости охранять певиц, которые откровенно провоцируют общество», передает Радио Свобода.

«Если у городских властей или концертных организаций в дальнейшем хватит ума проводить такие праздники «любви и мира», игнорируя мнение МВД, мы предложим этим организациям самостоятельно, частными компаниями, поддерживать порядок - и, с большой вероятностью, нести ответственность по Уголовному кодексу за провоцирование и организацию беспорядков», - написал министр в фейсбуке.

Читайте такжеИзбившего противника концерта Ани Лорак милиционера уволят за "чрезмерную жестокость" – МВД

Комментируя заявление импресарио певицы, что она не исключает возможности направить часть заработанных средств на благотворительность, Аваков отметил: «Украинской армии не нужны ее деньги, ее гонорары и сочувствие. Мы вполне справимся без такой «благотворительности». Как не нужны и ее концерты, что «сеют любовь и мир», а на самом деле поднимают муть и драки, а не свет и любовь. Не нужны негодяи, которые играют на провокации вокруг такого концерта. Мы обойдемся и без таких певиц, и без таких борцов против нее, и без дежурных милиционеров, которые «не удержались».

Кроме того, министр заявил, что еще не установлена, но будет установлена и будет отвечать особа, бросившая взрывпакет в лицо милиционеру и «превратила лицо молодого солдата в разорванную кровоточащую рану».

Он также сообщил, что уже идентифицирован и будет уволен из органов внутренних дел милиционер, который, «не сдержавшись», ударил палкой мужчину, который поднял руки вверх. Если потерпевший зафиксирует свои травмы и подаст обращение, против милиционера будет возбуждено и уголовное производство, пообещал Аваков.

Читайте такжеВо время столкновений перед концертом Ани Лорак в Киеве пострадали 4 милиционера (фото, видео)

В среду и четверг во время концертов Ани Лорак в Киеве произошли столкновения с правоохранителями противников певицы, которая известна своей пророссийской позицией и, в частности, продолжает выступать в России, а также в оккупированном Крыму.