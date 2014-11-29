На Житомирщине задержали боевиков "ДНР"

В Житомирской области сотрудники СБУ задержали двух боевиков из террористической организации «ДНР».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники прибыли на Житомирщину с временно подконтрольной террористам территории Донецкой области, где прошли подготовку для проведения подрывной деятельности.

”Они получили задание от лидеров «ДНР» организовать рекрутирование наемников и распространение печатной продукции с сепаратистскими лозунгами, а также определить объекты для организации диверсий”, - отметили в СБУ.

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Во время спецоперации по задержанию злоумышленников сотрудники спецслужб изъяли у них боевую гранату РГД-5, 60 патронов к автомату Калашникова, карабин и патроны к нему.

Следственным подразделением управления СБУ в Житомирской области задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание и участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.