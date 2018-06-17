В лучших традициях инквизиции: в Киеве националисты сожгли возле отделения полиции флаг ЛГБТ-сообщества

В организации «Карпатская сечь» пообещали, что «скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг».

В Киеве правые активисты, протестовавшие против проведения в столице «Марша равенства» и задержания своих единомышленников, сожгли возле Шевченковского управления полиции флаг ЛГБТ-сообщества.

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Об этом сообщается в Facebook националистической организации «Карпатская Сечь».

«В лучших традициях инквизиции сжигать, конечно, самих еретиков, но мы начали пока что с их флага. Символично - возле участка. Правоохранительная система, которая защищает проплаченных извращенцев и при этом нападает, ломает и задерживает христиан и националистов - чьи интересы она представляет?», – отмечается в сообщении.

«Мы не позволим этого! Сколько бы псов системы на нас не выпустили - мы выстоим. Совсем скоро таким пламенем будет гореть не только ЛГБТ-флаг», – отметили в организации.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей.

Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек. К настоящему моменту всех задержанных отпустили.