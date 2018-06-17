Окружение противников ЛГБТ-марша силовиками: опубликовано видео с дрона
12:04, 17 июня 2018Общество
1481 0
Ранее в националистической организации «С14» заявили, что мирный митинг националистов и религиозных активистов против ЛГБТ-парада в Киеве был жестоко разогнан правоохранителями.
Опубликовано видео разгона акции националистов против ЛГБТ-парада / Facebook - David Didykh
В сети появилось снятое с дрона видео стычки противников «КиевПрайда» с полицией. На отснятых кадрах можно видеть, как правоохранители окружают протестующих.
Видеоматериал опубликовал в Facebook пользователь David Didykh.
Ранее в националистической организации «С14» заявили, что мирный митинг националистов и религиозных активистов против ЛГБТ-парада в Киеве был жестоко разогнан правоохранителями.
В свою очередь в полиции Киева сообщили, что задержали 57 человек, которые хотели воспрепятствовать Маршу равенства.
Начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко заявил, что 6 утра в 200 активистов перекрыли улицу Владимирскую с целью не допустить проведения Марша.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Марш равенства "КиевПрайд" 2018