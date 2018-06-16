"Конституция для всех одинакова": в МВД обещают "жесткий ответ" на провокации во время Марша равенства

06:23, 16 июня 2018
Общество
916 0
В МВД призвали киевлян избегать провокаций во время «Марша равенства» / фото УНИАН

Накануне в МВД состоялось инструктивное совещание руководства подразделений министерства по обеспечению публичной безопасности и порядка во время «Марша равенства» 17 июня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что правоохранители обеспечат законное право участников массовых мероприятий на выражение своей позиции.

Читайте такжеСоциальный эксперимент УНИАН: Я – гей. Обнимешь меня?

«Мы настаиваем на том, чтобы не допустить столкновений, провокаций и никаких силовых попыток противодействия маршу. Мы официально обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ», - подчеркнул Яровой.

Он также отметил, что к обеспечению публичной безопасности будут привлечены полиция диалога, взрывотехники, патрульные полицейские, военнослужащие Нацгвардии и курсанты Национальной академии внутренних дел, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Марш равенства "КиевПрайд" 2018
Теги: #полиция#марш равенства