"Конституция для всех одинакова": в МВД обещают "жесткий ответ" на провокации во время Марша равенства

К обеспечению публичной безопасности будут привлечены полиция диалога, взрывотехники, патрульные полицейские, военнослужащие Нацгвардии и курсанты Национальной академии внутренних дел, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в МВД состоялось инструктивное совещание руководства подразделений министерства по обеспечению публичной безопасности и порядка во время «Марша равенства» 17 июня.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что правоохранители обеспечат законное право участников массовых мероприятий на выражение своей позиции.

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«Мы настаиваем на том, чтобы не допустить столкновений, провокаций и никаких силовых попыток противодействия маршу. Мы официально обращаемся ко всем сторонам с просьбой не прибегать к провокациям и действовать в рамках закона. Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ», - подчеркнул Яровой.

Он также отметил, что к обеспечению публичной безопасности будут привлечены полиция диалога, взрывотехники, патрульные полицейские, военнослужащие Нацгвардии и курсанты Национальной академии внутренних дел, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.