В Киеве в день проведения "Марша равенства" правопорядок будут обеспечивать около 5 тысяч правоохранителей

Среди мер безопасности также ожидается установка металлических рамок и перекрытие улиц с помощью бетонных блоков рядом с маршрутом акции, чтобы не допустить проезда автомобилей.

В Киеве в воскресенье, 17 июня, когда планируется проведение акции "Марш равенства", к охране общественного порядка будет привлечено около 5000 правоохранителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Ожидается участие в марше 5000 человек. И соответственно будет аналогичное количество правоохранителей - около 5000", - заявил он.

При этом, Яровой уточнил, что 5000 - это общее количество правоохранителей, которое будет привлечено к охране общественного порядка в Киеве. Однако сколько правоохранителей будет охранять саму акцию, будет зависеть от обстановки.

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Вместе с тем, к охране порядка будут привлекать военнослужащих Нацгвардии, сотрудников столичной полиции и полицию из других регионов. Среди мер безопасности ожидается установка металлических рамок и перекрытие улиц с помощью бетонных блоков рядом с маршрутом акции, чтобы не допустить проезда на "Марш равенства" автомобилей.

Также Яровой сообщил, что сейчас других заявок на проведение каких-либо акций в районе проведении "Марша равенства" нет.

Стоит отметить, что нынешний маршрут акции будет аналогичным прошлогоднему: от улицы Богдана Хмельницкого - главный корпус Национального университета имени Тараса Шевченко - до площади Льва Толстого.