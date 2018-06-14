ВНО-2018: украинский язык "провалили" 14% абитуриентов, математику - 19%

Результаты появятся на информационных страницах абитуриентов 15 июня.

Сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал».Был определен пороговый балл «сдал/не сдал» для тестов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Читайте также"Читающий тряпку жевал": абитуриенты и их родители массово жалуются на качество аудирования на ВНО по английскому языку

По данным УЦОКО, преодолеть проходной барьер ВНО по украинскому языку удалось 86% абитуриентов, по математике - 81%. Наиболее успешно выпускники сдали ВНО по биологии: 92% участников преодолели барьер «сдал/не сдал».

Английский язык успешно сдали 87%; немецкий - 82%; французский - 86%; испанский 88%.

Узнать свои результаты в баллах абитуриенты смогут уже завтра, 15 июня, на своих информационных страницах.

Как сообщал УНИАН, сегодня УЦОКО обнародовал ответы к тесту ВНО по химии.