Обнародованы правильные ответы на тест ВНО по химии

16:36, 14 июня 2018
Общество
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Обнародованы правильные ответы на ВНО по химии / фото УНИАН

Правильные ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по химии состоится до 20 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Ответы ВНО по химии

Как сообщал УНИАН, в этом году вокруг ВНО по английскому языку разгорелся скандал из-за плохого качества звука во время аудирования.

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