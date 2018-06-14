Обнародованы правильные ответы на тест ВНО по химии

Результаты ВНО по химии появятся на информационных страницах участников до 21 июня.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на тест внешнего независимого оценивания по химии.

Правильные ответы опубликованы на официальном сайте УЦОКО.

Заседание экспертной комиссии по определению порога «сдал/не сдал» по химии состоится до 20 июня. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 21 июня.

Ответы ВНО по химии Ответы ВНО по химии

Как сообщал УНИАН, в этом году вокруг ВНО по английскому языку разгорелся скандал из-за плохого качества звука во время аудирования.