Турчинов поручил убрать в Керченском проливе

С целью предотвращения осложнения экологического состояния в Керченском проливе и на прилегающих к нему территориях, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил министерствам и ведомствам принять необходимые меры для локализации загрязнения, чтобы обеспечить благоприятные условия для проведения курортного сезона.

Как сообщает пресс-служба первого вице-премьера, поручения даны Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, Министерству транспорта и связи, Министерству охраны окружающей природной среды, Министерству финансов, Министерству экономики, Министерству здравоохранения, Министерству иностранных дел Украины, Совету министров Автономной Республики Крым.

Первый вице-премьер-министр также поручил активизировать переговорный процесс по привлечению Российской Федерации, других стран и международных организаций к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года в Керченском проливе в результате шторма потерпели катастрофу около десяти судов. В частности, из российского танкера "Волгонефть-139", который разломался, в море вылилось свыше 1,2 тыс. тонн мазута. Экологи назвали последствия шторма катастрофическими.

На острове Коса Тузла и в Ленинском районе автономии было собрано около 5,5 тыс. тонн смеси мазута с водорослями и песком. Однако до сих пор смесь не вывезена с территории Крыма.

В феврале на участке от мыса Такиль до Аршинцевской косы за 1-1,5 м от воды наблюдались пятна водорослей с нефтепродуктами в диаметре от 1 до 10 см. Линия загрязнения прерывистая, по большей части пятна наблюдались в угловых частях и бухтах, сообщал крымский Главк МЧС.

По состоянию на 12 февраля, на побережье Керченского пролива собранно около 17,1 тонн смеси нефтепродуктов с песком и водорослями.