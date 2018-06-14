Превосходит даже белорусскую "диктатуру": нардеп Луценко обратится к Минюсту насчет нарушений в новых правилах для беспилотников

Нардеп Луценко рассказал о шоке у пользователей БПЛА и профильных общественных организаций от новых правил, которые превосходят даже белорусскую "диктатуру", и сообщил, как будет пытаться исправить ситуацию.

Народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко заявляет, что парламентарии обратятся в Министерство юстиции с призывом не регистрировать новые правила использования беспилотников. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции.

Луценко напомнил, что недавно Государственная авиационная служба Украины опубликовала Временный порядок использования воздушного пространства Украины.

По его словам, раздел, касающийся беспилотных летательных аппаратов, вызвал «эффект информационной бомбы», поскольку пользователи БПЛА и профильные общественные организации, ознакомившись с документом, «почувствовали определенный шок».

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«Это действительно очень серьезно ограничивает возможности использования беспилотных летательных аппаратов в Украине, любых типов, и превосходит по своим параметрам строгости, параметрами ограничений даже то достаточно серьезное регулирование, которое является в соседней Беларуси, которая, как известно, очень часто называется последней диктатурой в Европе», - сказал депутат.

Как отметил Луценко, несколько месяцев тому назад представители общественности были приглашены к работе в рамках рабочей группы с чиновниками Госавиаслужбы – что касается правил для БПЛА. «Параллельно появился и сейчас уже почти воплощен проект набора правил по регулированию использования беспилотных летательных аппаратов», - сообщил Луценко.

По его словам, «общественность собрали в одном месте, а в другом месте разработали эти правила и представили их уже Минюсту на утверждение, насколько я понимаю».

«Что мы как народные депутаты в данном случае обязательно будем делать? Будем, конечно, сейчас готовить и готовим, уже есть проект обращения в Министерство юстиции - почему не стоит сегодня регистрировать этот Временный порядок именно из соображений того, что есть серьезные нарушения в части разработки правил для беспилотных летательных аппаратов», - сообщил парламентарий.

По мнению Луценко, необходимо предоставить общественности возможность самой определить, в каких рамках она будет бороться за собственную безопасность, безопасность окружающих и уменьшение любого потенциального вреда, возможной в ходе эксплуатации БПЛА.

«Я призываю профильных чиновников вернуться в русло мирного сотрудничества с общественностью, не конфликтовать, не поливать людей в Facebook различными фразами. Просто нормально, цивилизованно договориться, как это в обществе принято, общественный договор в этой части сделать и принять», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, во Временном порядке использования воздушного пространства Украины, обнародованном на сайте Госавиаслужбы 1 июня, говорится, что полеты дистанционно пилотируемого воздушного судна массой до 2 кг включительно выполняются без подачи заявок и получения разрешений при соблюдении ряда условий.

Среди условий, в частности то, что полеты выполняются только днем и без пересечения государственной границы; полеты выполняются не ближе 5 км от внешних границ взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек аэродромов и вертодромов, или не ближе 3 км от внешних границ взлетно-посадочной полосы.

В то же время полеты не выполняются, в частности над дорогами государственного значения; центральными улицами городов, поселков городского типа и сел; железными дорогами государственного и регионального значения; местами аварий и катастроф; учреждениями исполнения наказаний и следственными изоляторами.

Также полеты запрещаются над объектами, которые определены Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой, Службой безопасности Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией, Управлением государственной охраны, другими военными формированиями и правоохранительными структурами, образованными в соответствии с законами Украины, и в отношении которых осуществляется охрана.

Полеты также не выполняются в зонах полицейских/антитеррористических/специальных операций (кроме задействованных в этих операциях) зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Максимальная высота полета - не выше 50 м над уровнем земной (водной) поверхности и только в условиях визуальной видимости ДПВС внешним пилотом. Скорость полета должна составлять не более 160 км/ч.

Полеты выполняются не ближе 30 м от другого лица, не связанного с выполнением этих полетов; не ближе 50 м от групп людей до 12 человек, которые находятся за пределами помещений, животных, транспорта, кораблей, лодок, объектов частной собственности; не ближе 150 м от групп людей количеством более 12 человек, находящихся вне помещений, и от районов застройки многоэтажными жилыми домами, а также над указанными группами и районами.

Как сообщал УНИАН, ранее юристы и активисты заявили, что новые правила для дронов могут помешать антикоррупционным расследованием.