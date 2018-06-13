Украинский язык можно и нужно называть "соловьиным" - Гриневич об антидискриминационной экспертизе учебников

Гриневич прокомментировала пример из методических рекомендаций, который вызвал дискуссию в социальных сетях, и сообщила, что дала поручение вернуть для доработки методические рекомендации по антидискриминационной экспертизе учебников.

Широкий круг экспертов при участии педагогов и ученых проанализирует и пересмотрит методические рекомендации для осуществления антидискриминационной экспертизы учебников. Соответствующее поручение Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич дала профильному заместителю Министра и руководителю Института модернизации содержания образования, которые ответственны за печать и экспертизу учебников.

Как сообщает сайт Минобразования, она также прокомментировала пример из методических рекомендаций, в котором речь шла об использовании эпитета «соловьиный язык» к родному языку и который вызвал дискуссию в социальных сетях.

«Это понятие «соловьиный язык» в отношении украинского языка нужно использовать, можно и нужно. Это уже поэтическая традиция, которая стала частью нашей культуры. И мне кажется, что если мы говорим о методических рекомендациях, которые были даны по антидискриминационной экспертизе учебников, это как раз ее слабые места, где приведены совершенно нелепые примеры. И именно поэтому я как Министр дала поручение вернуть эти методические рекомендации для анализа и доработки», – объяснила Лилия Гриневич.

Она также сообщила, что учебники уже третий год подряд проходят антидискриминационную экспертизу. В 2016 произошло пилотирование методики, а в 2017 и 2018 проходила полноценная экспертиза. Все, кто выполняют антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение на сертификационной программе, являются кандидатами и докторами наук, которые представляют различные учреждения высшего образования, общественные организации Украины, или являются соответствующими сотрудниками МОН.

«Прежде всего, важно уточнить, что антидискриминационная экспертиза не является гендерной. Она касается противодействия дискриминации по этническому происхождению, дискриминации по возрасту, полу, состоянию здоровья и тому подобное. Мы обнаружили в учебниках очень много недопустимых ситуаций. Например, с одной стороны, если идет речь о человеке с инвалидностью или пожилого возраста, то всегда показан совершенно немощный человек. Это абсолютно отрицает тезис о большой роли в обществе, которую могут играть и люди постарше, и люди с инвалидностью. Более того, когда мы смотрим, как изображен класс детей в учебнике, вы не увидите ребенка с особыми потребностями, например, ребенка на коляске, а мы должны воспитывать у детей чувство достоинства каждого человека. И сейчас для нас приоритетом является инклюзивное образование. Конечно, это касается и дискриминации по полу, когда учебники ориентированы лишь на ограничение роли женщины домохозяйством. Так, женщина остается хранительницей дома, но мы хотим показать через учебники и то, что женщина может выполнять различные профессиональные роли, когда женщина может быть чрезвычайно талантливым ученым, экономистом и работать в целом спектре профессий, которые также доступны для мужчин», – рассказала министр.

Лилия Гриневич подчеркнула, что Министерство образования и науки всячески поддерживает развитие семьи и возможности родителей воспитывать детей.

«Антидискриминационная экспертиза никоим образом не подрывает понятие семейных ценностей, более того, мы выступаем за их сохранность. Мы заинтересованы в том, чтобы ребенок мог жить в полной семье, иметь мать и отца, также иметь общение с другими поколениями. Министерство образования и науки всегда будет стоять на основе тех принципов государственности, которые заложены в Конституции Украины. У нас действительно было замечание антидискриминационной экспертизы к одному из учебников, где в конкретном задании, которое звучало так: «Выполните это задание с родителями», была рекомендация в этом конкретном задании заменить слово «родители» на «родственники». Это не означает, как пишут некоторые участники в Интернете, о том, что надо везде слово «родители» заменить на слово «родственники», – разъяснила Министр.

Она обосновала эту правку тем, что сегодня 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это – почти 40%. Некоторые из них потеряли отца или мать на фронте, является также ситуация, когда родители уезжают на заработки и дети живут с родственниками. Поэтому цель этой поправки – с большим пониманием относиться к индивидуальной ситуации каждого конкретного ребенка.

Следует также добавить, что соответствующие методические рекомендации для проведения антидискриминационной экспертизы были согласованы Институтом педагогики НАПН Украины.