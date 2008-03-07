Луценко приказал выдавать загранпаспорта ежедневно

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО подписал распоряжение, которым, в частности, предусмотрено ввести ежедневный прием граждан в подразделениях гражданства, имиграции и регистрации физических лиц на протяжении всей рабочего недели по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, такое решение принято в связи с многочисленными жалобами граждан, критическими публикациями в средствах массовой информации относительно неудобств, имеющих место в «паспортных» подразделениях органов внутренних дел при выдаче загранпаспортов (очереди, ограниченный график работы, медленность оформления документов и т. п).

Кроме этого, за счет вакантных должностей будет увеличено необходимое количество работников соответствующих подразделений на местах. В то же время распоряжением министра запрещено использование работников «паспортной» службы для выполнения любых задач, не предусмотренных положением о Департаменте гражданства, имиграции и регистрации физических лиц.

Акцентировано внимание также на повышении уровня технического обеспечения территориальных подразделений «паспортной» службы. Так, для приобретения дополнительных автоматизированных рабочих мест введения информации и соответствующих технических средств дано разрешение на привлечение средств специального фонда, которые поступают от оказания подразделениями службы ГИРФО платных услуг.

Ввиду важности решения этих проблем, МВД надеется на помощь органов местного самоуправления в вопросе для закупки технических средств, необходимых для улучшения качества работы «паспортных» подразделений, говорится в сообщении.