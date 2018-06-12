Житомирский горсовет призывает руководство государства усилить активность ради освобождения Сенцова

Горсовет предлагает разместить на официальных ресурсах власти, посольств и представительств Украины информацию об украинских политзаключенных и распространять её на всех встречах с официальными делегациями других стран.

Житомирский городской совет призывает президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и министра иностранных дел Украины Павла Климкина усилить активность на всех уровнях ради освобождения незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение принято сегодня во время внеочередной сессии городского совета.

В документе указывается необходимость усиления активности на всех уровнях, направленной на освобождение Сенцова.

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«Просим усилить активность во всех возможных направлениях и на всех уровнях для освобождения Сенцова и других граждан Украины, осужденных в России по сфабрикованным уголовным делам с нарушением всех норм международного права», - подчеркнули депутаты.

В частности, горсовет предлагает разместить на официальных ресурсах власти, посольств и представительств Украины информацию об украинских политзаключенных и распространять её на всех встречах с официальными делегациями других стран.

Также депутаты отмечают, что присоединяются к акции с требованием освободить Сенцова #FreeSentsov.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Олега Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По её словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.