Сенцова в колонии осмотрели врачи

14 мая незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Незаконно осужденного в РФ Олега Сенцова, который в колонии голодает с 14 мая, осмотрели врачи.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу, что «осужденный Сенцов О.Г., добровольно отказавшийся от приема пищи, постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание».

«8 июня 2018 года проведен очередной консилиум врачей-специалистов ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница». Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований. Даны рекомендации по дальнейшему ведению пациента», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Читайте такжеАдвокат: Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

По её словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.