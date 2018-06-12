Скандал: под Киевом открыли "фан-зону" к ЧМ-2018, который пройдет в России (фото)

14:00, 12 июня 2018
Общество
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Под Киевом неизвестные установили "фан-зону" / фото Правда Ирпеня

В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ.

Горсовет не имеет к этому отношения, сообщил LIGA.net заместитель мэра города Дмитрий Христюк.

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Ранее сегодня местное издание "Правда Ирпеня" сообщило, что возле ТРЦ на улице Соборной, 160 установили большие тенты и экран размером 2,5х2 м для трансляции под открытым небом футбольных матчей, показ которых бойкотируют украинские телеканалы.

По словам Христюка, это не инициатива местных властей. Он отметил, что, "возможно, кто-то в приватном режиме планирует организовывать".

Чиновник уточнил, что он против организации общественных мероприятий, связанных с футбольным чемпионатом, который проходит в России.

Позже новость с сайта об открытии "фан-зоны" была удалена.

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.

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Теги: #Россия#чемпионат мира#ЧМ-2018#ЧМ-2018 в России