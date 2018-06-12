Скандал: под Киевом открыли "фан-зону" к ЧМ-2018, который пройдет в России (фото)
В городе Ирпень Киевской области у одного из торговых центров неизвестные установили первую так называемую фан-зону к Чемпионату мира-2018 по футболу, который принимает страна-агрессор РФ.
Горсовет не имеет к этому отношения, сообщил LIGA.net заместитель мэра города Дмитрий Христюк.
Читайте такжеБоятся так, что банят: автор "кровавых" постеров к ЧМ-2018 в России опубликовал еще один
Ранее сегодня местное издание "Правда Ирпеня" сообщило, что возле ТРЦ на улице Соборной, 160 установили большие тенты и экран размером 2,5х2 м для трансляции под открытым небом футбольных матчей, показ которых бойкотируют украинские телеканалы.
По словам Христюка, это не инициатива местных властей. Он отметил, что, "возможно, кто-то в приватном режиме планирует организовывать".
Чиновник уточнил, что он против организации общественных мероприятий, связанных с футбольным чемпионатом, который проходит в России.
Позже новость с сайта об открытии "фан-зоны" была удалена.
Как сообщал УНИАН, ранее немецкая компания Lufthansa оконфузилась, выдав Украину за Россию в рекламном ролике к ЧМ-2018.