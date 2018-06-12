"Невозможно купаться": в сети показали новые фото из пляжа в Крыму

Теперь у оккупантов есть отмазка - туристов нет, потому что мазут, отметил блогер.

Жители Гурзуфа в оккупированном Крыму сообщают о сильном загрязнении моря мазутом.

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Об этом в Twitter пишет блогер КРЫМский бандеровец. "Крым. Жители оккупированного Гурзуфа сообщают о масштабном загрязнении пляжей мазутом: "Из-за попавшего в воду маслянистого вещества невозможно купаться в море. Оно остается на коже и с трудом оттирается. Люди уходят с пляжей". Орки отказались комментировать", - говорится в его сообщении.

Напомним, на пляжах оккупированного Крыма, несмотря на начало лета, все еще безлюдно. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей странице в Facebook блогером Алексом Витаускасом.