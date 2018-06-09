"Путин, введи сезон": в сети показали фото безлюдных пляжей Крыма

Кадры сняты с вебкамер крымских пляжей 8 июня 2018 года.

На пляжах оккупированного Крыма, несмотря на начало лета, все еще безлюдно.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на своей странице в Facebook блогером Алексом Витаускасом.

Кадры сняты с вебкамер крымских пляжей 8 июня 2018 года. "Крым - это единственный в мире корабль, пассажиры которого голосовали за то, чтобы их оккупировали тонущие крысы. Кадры с вебкамер крымских пляжей, 8 июня 2018 года. И мост не помог. Путин, введи сезон!", – написал он.

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ВИДЕО Facebook Alex Vitauskas

Ранее сообщалось, что пляжи и улицы в аннексированном Крыму остаются в ужасном состоянии, не смотря на то, что курортный сезон уже давно начался.