В Минюсте хотят разрешить вывозить ребенка за границу без разрешения второго разведенного родителя

"Это вполне европейская практика, которая даст возможность ребенку отдохнуть или пройти курс лечения", - заявил министр юстиции.

Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из разведенных родителей, с кем проживает ребенок, вывезти его за границу без разрешения второго родителя на срок до одного месяца.

Об этом в своем Twitter сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Одна из новаций второго пакета законов «Чужих детей не бывает» - дать возможность тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывезти ребенка за границу до 1 месяца без разрешения второго родителя. Это вполне европейская практика, которая позволит ребенку отдохнуть или пройти курс лечения», - написал он.

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Министр также отметил, что ребенок не должен страдать, если родители разводятся.

«Это одна из главных задач, которую ставила перед собой наша команда, разрабатывая кампанию «Чужих детей не бывает», - написал он.

Петренко также отметил, что один из приоритетов в работе его команды - взыскание долгов по алиментам.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят новый пакет санкций против неплательщиков алиментов.