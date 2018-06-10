В Одессе активисты снесли большую металлическую конструкцию, установленную прямо на пляже

В мэрии и в полиции случившееся пока не комментируют.

В Одессе сегодня активисты снесли большую металлическую конструкцию-каркас, установленную прямо на пляже.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 представителей ряда проукраинских организаций провели акцию с целью «очистить пляжи от самовольного захвата».

В частности, активисты общественной организации «Небайдужи» и партии «Национального корпуса» пришли на пляж, расположенный на 10-й станции Большого Фонтана, где коммерсанты строят на песке, как предполагается, ресторанно-развлекательный объект. Широкий, высокий каркас занял на пляже большую площадь.

Читайте такжеСмерть активиста в Харьковской области: местные жители намерены доказать, что это не самоубийство (видео)

Представители арендатора заявили, что у них имеется разрешение на строительство от властей города, однако участники акции усомнились в их подлинности и начали демонтировать сварную конструкцию. При этом молодые мужчины использовали кувалды и веревки. Веревки привязывали к верхним «точкам» строения, помногу людей одновременно рывками тянули за веревку и части каркаса, таким образом, вырывали.

На место событий прибыла полиция.

На протяжении нескольких часов активисты разбирали каркас. Участники акции также отметили, что предлагали арендатору самостоятельно демонтировать «нахалстрой», но тот не реагировал.

За сегодняшней акцией наблюдало большое количество отдыхающих. Многие одобрили снос объекта. Во время демонтажа никто не пострадал.

В мэрии и в полиции случившееся пока не комментируют.