Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку - Геращенко

Другому политзаключенному - Александра Кольченко - после прекращения голодовки разрешили позвонить.

Приговоренный российским режимом к 20 годам колонии строгого режима украинец Станислав Клых объявил голодовку.

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мама Стаса Клыха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - говорится в сообщении.

Также Геращенко отметила, что по словам мамы другого политзаключенного - Александра Кольченко, после голодовки сыну разрешили позвонить, он жаловался на здоровье, очень похудел.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения, соответственно, в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

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По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 - начале 1995 гг. сам принимал в них участие. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что они стали жертвами «пародии на правосудие».