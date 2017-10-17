Незаконно заключенный в России украинец Клых истощен психически и физически - Геращенко

Мать украинского политзаключенного Станислава Клиха говорит, что ее сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически. Об этом она рассказала после свидания с сыном, пишет во вторник в Facebook представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

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"Тамара Ивановна Клых только что вернулась со свидания с сыном, Станиславом Клыхом, которого незаконно удерживают в российской тюрьме. Плачет, что сын плохо себя чувствует, истощен психически и физически, очень похудел", – пишет Геращенко. По ее словам, Тамара Клых просит приложить все усилия для скорейшего освобождения Станислава.

"Освобождение заложников и политзаключенных – это ключевой приоритет, на котором настаивает украинская власть. Это действительно ужасно, что уже год – ни одного увольнения", – отмечает также вице-спикер. Она напомнила, что этот вопрос поднимается на всех международных встречах, в Минске украинская сторона предлагала различные варианты и компромиссы для разблокирования, к сожалению, ответа пока нет. Также Геращенко поблагодарила коллег, которые поддерживают семьи заложников.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Клыха и другого украинца Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха. В сентябре российский омбудсман Татьяна Москалькова сообщила, что Клыха по согласию удерживают в психиатрической больнице в Магнитогорске.