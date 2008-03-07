Янукович на 8 Марта подарит жене тарелку

Лидер Партии регионов Виктор Янукович приготовил жене в подарок на 8 Марта тарелку с глазурью из Брюсселя. Как сообщает УРА-Информ, об этом Янукович рассказал в пятницу, 7 марта, в кулуарах Верховной Рады.

«Жене на 8 Марта я приготовил в качестве подарка красивую тарелку с глазурью. Она собирает тарелки. Я был в Брюсселе и мне там очень понравилась тарелка, она такая... с глазурью», – сказал Янукович.

При этом на вопрос о том, что Янукович приготовил женщинам – коллегам по партии, он ответил: «Нам женщины подарили чашки (очевидно, на 23 февраля). Женщины – настоящим мужчинам. А мы подарили им праздничные фужеры. Тоже с любовью».