"Вы агенты Кремля?": скандальная писательница раскритиковала СБУ из-за русского языка

Ницой потребовала от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку и назначить служебное расследование.

Скандально известная писательница Лариса Ницой потребовала от президента Украины Петра Порошенко объявить выговор главе СБУ Василию Грицаку, за то что с ней в СБУ разговаривали на русском языке.

Об этом она заявила в Facebook. Она также потребовала назначить служебное расследование из-а произошедшего с ней в здании СБУ.

В обращении в президенту Петру Порошенко Ницой высказала крайнее возмущение, что с ней не общались на украинском языке в управлении СБУ, куда ее пригласили, как фигуранта списка 47-ми потенциальных жертв террористов, о котором стало известно после инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот придут ихние..." — и тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке — вдруг заговорили со мной на русском языке о каком-то "следователе". Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — написала Ницой.

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"Я так и спросила у них: "Стоп, ребята, вы почему говорите на русском языке? Вы что, агенты Кремля?". Масла в огонь подлил первый сотрудник, который еще 5 минут назад разговаривал со мной на украинском: "А что вы так реагируете? У нас полстраны разговаривает на русском!". В одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру. Передо мной стояли два "ватана", которые понятия не имели о Законе о государственной службе", — подчеркнула Ницой.

Писательница также сообщила, что допрос так и не состоялся, поскольку она забрала свой паспорт и ушла.

Ранее Ницой, известная своими скандальными высказываниями, заявила, что закон о квотах на украинский язык, который предполагает 75% украиноязычного эфира вводит "языковую шизофрению".