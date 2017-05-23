"Очередное позорище": скандальная писательница раскритиковала закон о языковых квотах на телевидении

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими скандальными высказываниями, заявила, что закон о квотах на украинский язык, который предполагает 75% украиноязычного эфира вводит "языковую шизофрению". Об этом она написала своей странице в Facebook.

"Это очередное позорище для украинского народа. Нам отгрызли кусочек даже не пирога, нам бросили надгризочок обглоданной косточки и приказали с телевизора радоваться. Приказали хлопать в ладошки и пританцовывать, потому что осчастливили украинцев", - заявила Ницой, добавив, «украинского языка 75% и 25% на русском. Больше про эти 25% ничего не говорится. Они на русском. Точка. Их в законе прописали и не трогают. А вот 75 процентов украинских разложено по российским полочкам».

Она заявила, что закон позволяет во время эфира разговаривать на русском всем присутствующим, кроме ведущих.

Читайте такжеНазревает языковой скандал: в сети возмущенные законопроектами о государственном языке

"Во время этих 75 процентов на украинском языке можно разговаривать на русском всем участникам передачи (гостям, экспертам, героям сюжетов, политикам), кроме ведущих. Если ведущие скажут в передаче две реплики на украинском на всю передачу, а все остальные будут разговаривать на русском – это все равно считается украиноязычная передача, украиноязычный контент. Передачу на русском языке сочтут украиноязычной", - написала она, добавив, "не ввели суточный мониторинг, а недельный. Это означает, что по закону можно на украинском языке говорить с понедельника по пятницу, а выходные дни, когда все у телевизоров – на русском».

Напомним, в начале года украинская писательница Лариса Ницой бросила сдачу в лицо кассиру женского магазина., которая отказалась отвечать писательницы на украинском.