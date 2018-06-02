"Вливают литр глюкозы ежедневно": сестра рассказала о состоянии голодающего три недели Сенцова

У Сенцова из-за голодания выпадают зубы и волосы. По словам сестры режиссера Наталии Каплан, более точная информация о состоянии его здоровья будет известна после завтрашней встречи с адвокатом.

У незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 20-й день, выпадают зубы и волосы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сестра Сенцова Наталия Каплан сообщила в интервью журналистам после выступления на акции в его поддержку, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности.

«Он бледный, теряет зубы, теряет волосы. Я думаю, что более подробная информация у нас будет завтра, когда его навестит адвокат. Пока известно, что ему вливают литр глюкозы ежедневно», - сказала она.

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Отвечая на вопрос журналистов, знает ли Сенцов об акциях в его поддержку, которые проходят в Украине и других странах, сестра ответила: «Олег обо всем узнает абсолютно, что происходит вокруг его имени. Но, конечно же, с задержкой — о сегодняшней акции он узнает уже послезавтра».

По словам Каплан, акции в поддержку Сенцова и других политзаключенных очень важны, потому что «мировые лидеры, они, конечно же, немного в информационном вакууме, и если о проблеме никто не будет знать, то ее никто не будет решать».

Сестра также сообщила, что Сенцов отказывается от свиданий.

«Говорит, что ему так легче держаться эмоционально. Просит, чтобы никто из близких к нему не приезжал», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку известного кинорежиссера Сенцова проходит одновременно во многих странах всего мира. К акции присоединяются 55 городов в 21 стране мира.

В Киеве в акции в поддержку Сенцова принимают участие около 1 тыс. человек.