После потери ноги 18-летний скейтбордист решил покорить зимнюю Паралимпиаду (видео)
20:01, 01 июня 2018Общество
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Одна из поездок верхом на вагоне закончилась месяцем комы и отрезанной ногой. Теперь парень мечтает стать паралимпийцем.
Після втрати ноги 18-річний скейтбордист вирішив підкорити зимову Паралімпіаду
18-летний скейтбордист и руфер Иван Пальчиков потерял ногу во время экстремальных приключений, однако после этого решил покорить зимнюю Паралимпиаду.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Раньше парень крутил сальто, катался на скейте, покорял крыши и поезда. Одна из поездок верхом на вагоне закончилась оборванной страховкой, месяцем комы и отрезанной ногой.
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Парень мечтает стать паралимпийцем. Путь к сборной начнется с минимального - нужно поставить протез. Следующая зимняя Паралимпиада пройдет в 2022 году.
Ранее сообщалось, что сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады.
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