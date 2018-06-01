После потери ноги 18-летний скейтбордист решил покорить зимнюю Паралимпиаду (видео)

Одна из поездок верхом на вагоне закончилась месяцем комы и отрезанной ногой. Теперь парень мечтает стать паралимпийцем.

18-летний скейтбордист и руфер Иван Пальчиков потерял ногу во время экстремальных приключений, однако после этого решил покорить зимнюю Паралимпиаду.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Раньше парень крутил сальто, катался на скейте, покорял крыши и поезда. Одна из поездок верхом на вагоне закончилась оборванной страховкой, месяцем комы и отрезанной ногой.

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Парень мечтает стать паралимпийцем. Путь к сборной начнется с минимального - нужно поставить протез. Следующая зимняя Паралимпиада пройдет в 2022 году.

Ранее сообщалось, что сборная Украины заняла шестое место в медальном зачете Паралимпиады.