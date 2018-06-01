YouTube заблокировал канал украинского пранкера Вольнова

При попытке перейти на канал блогера появляется надпись: "Эта учетная запись была прервана за нарушение принципов сообщества YouTube".

YouTube заблокировал канал украинского пранкера Евгения Вольнова. Причиной блокировки стало нарушение принципов видеохостинга.

При попытке перейти на канал блогера появляется надпись: "Эта учетная запись была прервана за нарушение принципов сообщества YouTube".

Читайте такжеПранкер Вольнов: "украинцам хватило побитых студентов", а россияне "утрутся, проглотят и на работу пойдут"

Евгений Вольнов — известный украинский пранкер, прославился как легендарный тролль.

Как сообщал УНИАН, ранее сайт "Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности Украины, заявил, что известный пранкер Евгений Вольнов стал официальным спикером центра по отдельным вопросам.

"Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте", - говорится в сообщении сайта.

Ранее в СК России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово. По версии ведомства, Вольнов публиковал видео в Youtube с сообщениями о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".