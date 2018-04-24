У "Миротворца" появился "официальный спикер" - известный украинский пранкер, на которого "охотятся" россияне (фото)

"Миротворец" объявил, что спикером центра стал известный пранкер Вольнов.

"Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности Украины, заявил, что известный пранкер Евгений Вольнов стал официальным спикером центра по отдельным вопросам.

Отмечается, что в задачи спикера "Миротворца" входит разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности.

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"Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте", - говорится в сообщении сайта.

"Обещает при выполнении функций спикера "Миротворца" не ругаться матом", - добавили в центре.

Ранее в СК России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово. По версии ведомства, Вольнов публиковал видео в Youtube с сообщениями о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".

Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал пранкера: его обвинили в разжигании ненависти или вражды.

Евгений Вольнов — известный украинский пранкер, прославился как легендарный тролль.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году сайт «Миротворец» опубликовал персональные данные журналистов украинских и западных СМИ, аккредитованных в так называемой «ДНР». Сначала в этой базе данных содержалось 4068 имен, но сайт несколько раз обновлял информацию, после чего количество журналистов превысило 5 тыс. человек.

Журналистское сообщество выразило возмущение такими действиями.

7 июля 2017 Нацполиция начала уголовное производство по деятельности сайта «Миротворец», «на котором, начиная с августа 2014, публикуются персональные данные тысяч человек, в том числе работников медиа и общественных активистов, которых называют там «поддерживающими деятельность вооруженных групп за терроризм».

В ООН такой шаг вызвал одобрение: «Управление верховного комиссара ООН по правам человека приветствует такой шаг и призывает власти провести тщательное расследование и принять меры для удаления персональных данных лиц с сайта».