Пожар в Кемерово: следственный комитет РФ обвинил украинского пранкера в распространении слуха о 300 погибших

В России заявили, что слух о 300 погибших в Кемерово распространил украинский пранкер Вольнов.

В следственном комитете России заявляют, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Об этом сообщается на сайте СК. По версии ведомства, Вольнов публиковал видео в Youtube с сообщениями о 300 погибших в Кемерове с "целью дестабилизации ситуации в регионе".

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"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственных органов лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что действия Вольнова учтут в рамках расследования уголовного дела о гибели в ТЦ "Зимняя вишня".

Сам Вольнов рассказал РБК, что "является единственным, кто говорит правду" о пожаре в Кемерово и "не боится этого". "Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия", - считает он. По его утверждениям, он взял цифру 300 на основе анализа количества мест в кинозалах.

Запись телефонного разговора Вольнова, который представился сотрудником МЧС, была опубликована на сайте Youtube 25 марта. В нем он представился сотрудником МЧС и спрашивал у работников кемеровского морга, есть ли у них места для "300 погибших".

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей. По словам очевидцев, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.