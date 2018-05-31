Бабченко: я был готов на простреленную для достоверности ляжку

19:09, 31 мая 2018
Общество
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Аркадий Бабченко / REUTERS

Журналист Аркадий Бабченко признался, что готов был для достоверности инсценировки его убийства прострелить себе ляжку. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Давайте, вы не будете учить писать меня статьи, а я не буду учить вас проводить спец-операцию", - рассказал журналист о том, как отнесся к подготовке инсценировки покушения на него, передает 112.ua.

"Надо так - окей, надо кровь - значит кровь. Надо еще что-то - значит еще что-то. Я ж когда их спросил, пацаны, вы ж мне для достоверности ляжку не будете простреливать? Они на меня посмотрели, как на идиота… Хотя, я был готов даже на это - сказали б, давай прострелим тебе ляжку, я б уже и на такое согласился", - рассказал Бабченко.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

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Теги: #Аркадий Бабченко