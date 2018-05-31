Бабченко не знает, зачем СБУ прибегла к инсценировке при достаточном количестве доказательств

Бабченко не до конца понимает значение операции, в ходе которой его "убили".

Журналист Аркадий Бабченко рассказал, что он не знает, почему СБУ решила инсценировать его убийство, хотя имела уже достаточно доказательств для задержания подозреваемого.

Как сообщает Украинская правда, на вопрос, для чего была эта спецоперация, Бабченко ответил: "Не знаю, не ко мне вопрос".

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"Не я ее (спецоперацию – ред.) разрабатывал. Видимо у них (украинских спецслужб – ред.) были свои какие-то причины".

"Возможно они хотели сделать так, чтобы здесь проколов не было, чтобы была стопроцентная доказательная база. Я их в этом понимаю. Но это не ко мне вопрос. Я не знаю для чего", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченка российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.