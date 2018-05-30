ВНО по немецкому языку-2018: опубликованы правильные ответы на тест (документ)

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы на ВНО по немецкому языку, который состоялся 29 мая 2018 года.

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Ответы к заданиям сертификационной работы по немецкому языку опубликованы на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по немецкому языку состоится до 14 июня.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.

Схемы оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом (собственного высказывания), принятые на заседании предметной профессиональной комиссии, будут опубликованы 31 мая 2018 года.

Ранее УНИАН сообщал, что абитуриенты, которые 29 мая 2018 года сдавали внешнее независимое оценивание по французскому языку, могут ознакомиться с правильными ответами.