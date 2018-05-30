Опубликованы правильные ответы ВНО-2018 по французскому языку (документ)
Абитуриенты, которые 29 мая 2018 года сдавали внешнее независимое оценивание по французскому языку, могут ознакомиться с правильными ответами.
Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.
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"Предлагаем ознакомиться с правильными ответами к заданиям сертификационной работы по французскому языку", - говорится в сообщении.
Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования с определение порога «сдал/не сдал» по французскому языку состоится 14 июня.
Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников до 15 июня.
Отмечается, что документ с правильными ответами принят на заседании предметной профессиональной комиссии по французскому языку при Украинском центре оценивания качества образования 29 мая 2018 г.
В УЦОКО такожд напомнили, что программа ВНО по французскому языку 2018 года содержит требования к уровню общеобразовательной подготовки участников с этого учебного предмета, а также конкретизирует, что должен знать и уметь выпускник учебного заведения в пределах определенных тематических разделов.