Директор департамента Минрегионразвития попался на взятке

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что директор одного из департаментов Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, действуя по предварительному сговору с заместителем директора одного из публичных акционерных обществ, требовали неправомерную выгоду от главного энергетика сельскохозяйственного предприятия в сумме 20 тыс. дол. за предоставление указанным министерством письма-согласования.

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18 ноября представитель сельскохозяйственного предприятия во время встречи с заместителем директора ПАО передал ему первую часть неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. дол., а 24 ноября в служебном кабинете указанный руководитель ПАО получил для себя и директора департамента министерства вторую часть неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. дол.

Сейчас директор департамента Минрегионразвития и заместитель директора ПАО задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) УК Украины.

За указанные действия им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

На данное время проводится комплекс безотлагательных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

В свою очередь вице-премьер Владимир Гройсман заявил, что так будет с каждым чиновником-взяточником.

«У каждого есть шанс начать новую жизнь, - заявил Гройсман. - Новости о тех, кто этого не понял, мы наблюдаем и будем наблюдать в дальнейшем в криминальной хронике».

Напомним, в июне УНИАН сообщал, что в Херсонской области на взятке задержали двух высокопоставленных милиционеров.