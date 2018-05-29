"Крошите хохлов": сеть разгневал инцидент с ярым сторонником "ДНР" в маршрутке (фото)

Позже волонтер дописала, что на ст. Мироновка сама кассир завела мужчину в маршрутку и сказала, что это пассажир из Донецка.

Один из пассажиров маршрутки, которая ехала в Киев, разговаривал по телефону и призывал своего собеседника "крошить хохлов".

Об инциденте на странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Зуброва, опубликовав фото мужчины.

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"Ты как, в Донецке? Придурки стреляют? Заткнули их? Бейте хохлов, крошите! Подъезжаю к голубятнику, к жидовской столице. Ну, ничего, скоро мы тут будем", – говорил мужчина по телефону, по словам волонтера.

Как рассказала Зубарова, пассажиры маршрутки молчали, только одна женщина, когда выходила, сказала: "Вы думайте хорошо, где говорить и что".

"Молчали все! Только оглядывались", - утверждает волонтер, которая сфотографировала мужчину и сказала, что за ним уже идут, но это его совсем не испугало.

Ранее в Луцке водитель маршрутного такси поразил пассажиров своим поступком: он попытался выгнать из салона пассажирку, которая заговорила об украинских военных, которые "не дают Донбассу жить".