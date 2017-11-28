"У меня сын погиб на Донбассе": поступок водителя маршрутки в Луцке растрогал украинцев (фото)

В Луцке водитель маршрутного такси поразил пассажиров своим поступком: он попытался выгнать из салона пассажирку, которая заговорила об украинских военных, которые "не дают Донбассу жить".

Когда в маршрутку зашел парень в старом камуфляже и дал водителю 3 гривни за проезд, тот их не взял. Об этом пишет на странице в Facebook Онищенко Людмила в группе "Країни іншої не треба".

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Когда начали отъезжать, женщина, которая сидела за водителем, начала бормотать: "Не дадут никак Донбассу жить. Чего туда лезть. Людей убивать".

Тогда, по словам Онищенко, маршрутка остановилась, а водитель открыл дверь, зашел в салон, взял недовольную женщину под руку и отдал ей 3 гривни.

"Уважаемая, мне кажется, что вы сели не в ту маршрутку. Нам с вами не по пути", - пишет очевидица. Потом мужчина вежливо вывел ее из салона.

После этого водитель повернулся к пассажирам и сказал: "У меня сын погиб на Донбассе, а у жены сердце не выдержало".

В сети пользователи поражены поступком мужчины, они говорят, что в Украине должно быть больше таких водителей.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Виннице водитель одного из автобуса выгнал из салона участника АТО с льготным билетом.