Украину уже покинули более 30 тысяч болельщиков, приезжавших на финал Лиги чемпионов – ГПСУ

Многие болельщики выехали через автомобильные пункты пропуска автобусами и автомобилями.

Украину уже покинули более 30 тысяч иностранных граждан, приезжавших на финал Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«На данный момент сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30,5 тысяч участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА», - говорится в сообщении.

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В ГПСУ уточнили, что оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, многие болельщики выехали через автомобильные пункты пропуска автобусами и автомобилями небольшими организованными группами через западный участок границы.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА испанский клуб «Реал Мадрид» победил английский клуб «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА испанский клуб «Реал Мадрид» победил английский клуб «Ливерпуль» со счетом 3:1.