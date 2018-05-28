Украину уже покинули более 30 тысяч болельщиков, приезжавших на финал Лиги чемпионов – ГПСУ
Украину уже покинули более 30 тысяч иностранных граждан, приезжавших на финал Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«На данный момент сотрудники Госпогранслужбы оформили на выезд из страны более 30,5 тысяч участников и болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА», - говорится в сообщении.
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В ГПСУ уточнили, что оформление на выезд из Украины в основном проходило в столичных аэропортах, а также в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска. Кроме того, многие болельщики выехали через автомобильные пункты пропуска автобусами и автомобилями небольшими организованными группами через западный участок границы.
Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА испанский клуб «Реал Мадрид» победил английский клуб «Ливерпуль» со счетом 3:1.
Как сообщал УНИАН, 26 мая в Киеве на НСК «Олимпийский» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА испанский клуб «Реал Мадрид» победил английский клуб «Ливерпуль» со счетом 3:1.