В Чернигове прошла акция против нелегальной миграции

В Чернигове под стенами городского совета состоялась акция против нелегальной миграции в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, участники – преимущественно молодые люди, одетые в камуфляжную форму, с черно-красными повязками на лицах – держали флаги всеукраинского объединения "Свобода" и знамена с изображением черного трезуба на светло-коричневом фоне. Они скандировали лозунги "Украина – для украинцев", "Смерть – врагам".

В акции приняли участие около 100 молодых людей, часть из которых приехала из Харькова.

"Мы приехали по приглашению побратимов из правых организаций", - сообщил один из организаторов акции.

Организаторы акции объяснили, что таким образом хотят привлечь внимание общественности к проблеме нелегальной миграции через территорию Украины, что, по их мнению, является одной из самых серьезных угроз. Ведь, считают они, нелегалы причастны к совершению преступлений, в том числе и к наркоторговле.

Участники акции зачитали обращение к городскому председателю с требованием запретить торговлю на территории Чернигова тем людям, которые приехали в Украину нелегально, и ввести в городе паспортный контроль.