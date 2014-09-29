Суд оставил под стражей еще одного экс-беркутовца, обвиняемого в расстрелах на Майдане

Об этом УНИАН сообщил адвокат потерпевших Павел Дикань.

“Постановление Печерского райсуда Киева от 18 сентября 2014 года, которым Зинченко был продлен срок содержания под стражей до 25 ноября, оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов оставить без удовлетворения”, - процитировал решение суда адвкат.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест бывшему командиру роты спецназначения полка милиции особого назначения ”Беркут” при ГУ МВД Украины в Киеве Дмитрию Садовнику, подозреваемому в расстреле 39 участников акции протеста на ул. Институтской в центре Киева.

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Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Генеральная прокуратура подготовила на это решение апелляционную жалобу, которую суд должен был рассмотреть 25 сентября.

Однако 25 сентября подозреваемый Садовник в суде заявил, что его адвокат неожиданно заболел, и попросил суд перенести заседание. Представители прокуратуры и адвокаты потерпевших настаивали, чтобы Садовнику суд предоставил государственного адвоката в связи с тем, что срок рассмотрения апелляции - только три дня.

Суд назначил Садовнику государственного адвоката и перенес на 26 сентября рассмотрение апелляционной жалобы. 26 сентября Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы прокуратуры в уголовном производстве против Садовника, поскольку адвокат, назначенный Киевским центром бесплатной вторичной юридической помощи, заявил несколько ходатайств, в частности, предоставил документы, свидетельствующие, что Садовник находится на лечении, а потому не может явиться на судебное заседание.

Сегодня, 29 сентября, Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего сотрудника спецподразделения МВД “Беркут” Павла Аброськина.