Москаль: боевики сорвали договоренность с ОБСЕ о допуске ремонтников в Трехизбенку

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

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В частности, как отметил Геннадий Москаль, в воскресенье, 23 ноября, утром началась широкомасштабная операция по спасению поселка Трехизбенка от гуманитарной катастрофы. Однако достигнутые накануне договоренности о прекращении огня между миссией ОБСЕ и боевиками были сорваны ими.

Как говорится в сообщении, Трехизбенка в Новоайдарском районе уже более трех недель остается без газа и более месяца - без электроэнергии.

"Восстановить поврежденные линии газо- и электроснабжения не позволяли боевики так называемого "всевеликого войска донского" под руководством атамана Козицына, поэтому мы попытались привлечь в качестве посредников ОБСЕ", - отметил председатель ОГА.

21 ноября во время встречи с председателем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Геннадий Москаль попросил миссию помочь спасти Трехизбенку, договорившись с Козицыным о прекращении огня и допуске ремонтных бригад. Представители несколько раз встречались с Козицыным, и в субботу он гарантировал прекращение огня, отметил Геннадий Москаль.

"В воскресенье утром я лично поехал в Трехизбенку с грузовиком гуманитарной помощи, параллельно туда выехала и миссия ОБСЕ. Ремонтные бригады должны были работать с двух сторон. Газовики с нашей стороны и Алчевска (который контролируется боевиками) должны были встретиться возле пос. Крымское и вместе восстановить поврежденный газопровод, идущий к Трехизбенке. Другие бригады в это время взялись восстанавливать оборванные линии электропередач в самой Трехизбенке и на территории, подконтрольной Козицыну, со стороны Славяносербска", - добавил глава ОГА.

Договоренности были сорваны боевиками. Группу газовиков из Алчевска и представителей ОБСЕ из Луганска они просто не пропустили к Крымскому, а бригаду, которая вышла на нейтральную территорию в спецодежде и с белым флагом, обстреляли из автоматических гранатометов. Никто не ранен, военные эвакуировали людей, которые так и не начали ремонт.

"В самой Трехизбенке ситуация несколько иная - полдня было тихо, и ремонтники из Славяносербска успели устранить около 80% повреждений на подконтрольной Козицыну территории. А после обеда боевики открыли огонь, поэтому работу пришлось прекратить. Ни газ, ни свет в Трехизбенке так и не подали. Начались морозы (в воскресенье утром было - 10 градусов), и люди, чтобы согреться, вырубают лесные насаждения и сады", - отметил Геннадий Москаль.