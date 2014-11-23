ОБСЕ зафиксировала минометные обстрелы на Луганщине

Об этом говорится в отчете миссии по 23 ноября.

Согласно документу, наблюдатели, находясь в с. Михайловка в 45 км на восток от Луганска, слышали непрерывный минометный обстрел, сконцентрирован в направлении пос.Станица Луганская.

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Также указано, что наблюдатели не смогли определить, из чего именно проводился обстрел.