Боевики усилили обстрел контролируемой Украиной части Луганщины – погиб мирный житель

Вчера, 21 ноября, агрессия террористов относительно контролируемой властями территории Луганской области значительно усилилась.

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Как говорится в сообщении пресс-службы главы Луганской ОГА Геннадия Москаля, всего за сутки было совершено 48 обстрелов из артиллерии, минометов, танков, систем "Град" и стрелкового оружия Под обстрелы попали населенные пункты Чернухино, Трехизбенка, Крымское, Попасная, Ольховое, Макарово, Петровка. В г.Счастье артиллерийскими снарядами повреждена автоматическая распределительная установка, в результате чего город остается без воды. В Станице Луганской полностью разрушен один жилой дом, кроме того повреждены участок газопровода и линии электропередач. Две котельные прекратили работу (без тепла остались в том числе детсад и школа). Устранить повреждения пока невозможно из-за боевых действий.

"К сожалению, опять не обошлось без жертв среди мирного населения, - сообщает Москаль. - Вчера перед обедом результате минометного обстрела в г.Золотое погиб 60-летний мужчина".

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