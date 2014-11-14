Боевики обстреляли село на Луганщине: погибла девочка, ее мать тяжело ранена

В результате минометного обстрела села Трехизбенка в Луганской области погибла девочка 5-6 лет, тяжело ранена ее мать.

Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook

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По ее данным, «сегодня в 9.00 боевики обстреляли село Трехизбенка. В результате минометного обстрела получили осколочные ранения местные жители - К., 1976 г.р. и ее дочь, по предварительной информации, 5-6 лет».

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины доставили раненых в больницу Новоайдарского района. Девочка от осколочных ранений умерла, ее мать находится в реанимации, за ее жизнь борются медики», - заметила Погукай.