В Крыму из-за кошки загорелась подстанция, без света остались 25 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба «МЧС» Крыма.

«Социально значимые объекты от электроэнергии не отключались. Переподключение абонентов ведется, планируется завершение подключения через 1-1,5 часа. Работают 3 бригады сотрудников «Крымэнерго», – сказано в сообщении пресс-службы, передает Крым.Реалии.

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Как сообщает investigator.org.ua, пожар на трансформаторной подстанции«Южная» в Симферополе произошел из-за кошки, которая попала на один из находящихся на открытой части распределительного устройства трансформаторов. Как сообщилиЦентру журналистских расследованийв пресс-службе ДТЭК Крымэнерго, из-за попадания кошки образовалась электрическая дуга, и огонь перекинулсяна крышу закрытого распределительного устройства.

Ранее в ведомстве сообщили, что 24 ноября, на ул. Сочинской в Симферополе, произошло возгорание кровли трансформаторной подстанции. Пожар через час удалось локализовать и ликвидировать. На месте работали 4 единицы техники и 26 человек личного состава «МЧС».