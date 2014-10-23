Из-за обстрелов Луганск стал чаще оставаться без света и воды

Об это говорится в сообщении пресс-службы Луганского городского совета.

По сообщению, отключение электричества обусловлено авариями на линии. Все повреждения по мере возможности оперативно устраняются.

Кроме того, горсовет отмечает, что ситуация с водоснабжением в городе продолжает оставаться напряженной. Из-за обстрелов с перебоями работают загородные водоводы. Для удержания ситуации компания «Лугансквода» продолжает наращивать добычу воды из скважин, что даст возможность подавать населению города около 70 тыс. куб. м воды. Также предприятие ведет работы по ликвидации прорывов водоводов, засоров канализационных систем. Сегодня этими вопросами занимаются 8 ремонтных бригад и 2 гидродинамических машины.

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Кроме того, на сегодняшний день удалось запустить 11 малых котельных, которые подают тепло на социально значимые объекты; заполненны водой системы котельной «Западная», которая начнет работу, когда подадут электричество. Проблемы пока остаются с заполнением котельной «Восточная», специалисты работают над их решением.

Горсовет также сообщает, что стабилизировалась ситуация с вывозом твердых бытовых отходов; на маршруты вышли 24 мусоровоза, из них 8 машин направлено в частный сектор. В городе продолжают восстанавливать объекты, которые пострадали в результате бомбардировок. В частности, выполнены все необходимые работы в здании средней школы №2. Распределены по объектам шифер, поступивший в город, подрядчики приступают к кровельным работам.