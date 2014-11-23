Боевики на Донбассе объяснили учителям, что долги не погасят и зарплату не выплатят - СМИ

Педагогам вузов первого уровня аккредитации, "переподчиненным" террористической организации "Донецкая народная республика", сообщили, что в ближайшее время заработную плату им выплачивать не будут, а прежние долги, включая отпускные, погашаться не будут.

Об этом шла речь на собраниях рабочих коллективов, прошедших на минувшей неделе в ряде ПТУ, лицеев и техникумов, сообщает источник "ОстроВа" в системе образования.

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В частности, педагогам сообщили, что задолженности по заработной плате и отпускам не будут погашаться, больничные листы оплачиваться не будут и социальных выплат за прошедший период тоже не будет.

Что касается заработной платы, то первая выплата педагогам будет сделана лишь после того, как "будет наполнен бюджет "республики"".

Как сообщалось ранее, боевики из "ДНР" заявили о переподчинении себе всех учебных заведения оккупированных территорий, заставив педагогов начать учебный процесс.