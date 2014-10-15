В "ДНР" признались, что не в состоянии выплачивать зарплаты и соцвыплаты

Об этос сообщил некий "заместитель Совета министров" террористической "ДНР" Александр Караман.

По его словам, с выплатами в Донбассе сейчас "очень пестрая картина".

"Сейчас финансовые органы ищут возможность для выплаты авансов работникам тех учреждений, которые не получали заработную плату более двух месяцев, хотя бы в размере 1 тысяч гривен, а до конца месяца — остальную часть зарплаты. Если складывать все эти суммы, то получается не одна сотня миллионов, а то и несколько миллиардов гривен. На сегодняшний день это — неподъемная ноша", - цитирует Карамана так называемый пресс-центр "ДНР".

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По его словам, в некоторых профилактических учреждениях получили заработанную плату за август и даже аванс за сентябрь. В других лечебных учреждениях, например, Шахтерск, Торез заработную плату не получили даже за июль.

Он также отметил, что выплаты будут зависеть от дальнейший поступлений в "бюджет". При этом представитель "ДНР" не уточнил, откуда берется этот "бюджет".