Порошенко: сооружения нового военного городка на полигоне «Широкий лан» готовы на 80%

По словам президента, сейчас на полигоне уже построены 11 корпусов казарм, в которых на данный момент выполняются внутренние работы.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что общая готовность возводимых сооружений на военном полигоне «Широкий лан» превышает 80%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время визита в Николаев.

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«Сейчас там уже построено 11 корпусов казарм, в которых на данных момент выполняются внутренние работы. Общая готовность сооружений - более 80%. И одновременно возводятся столовая, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, котельные, инженерные сети, тепло-, электро-, водоснабжение, канализация", - отметил Порошенко.

По словам президента, эти данные ему сообщили, а сегодня он лично все проверит.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2016 года бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, которые находились на полигоне «Широкий лан», отправились пешком до Николаева, чтобы пожаловаться военному прокурору на условия несения службы.

Военнослужащие заявили, что спят в дырявых палатках, практически на снегу, им негде помыться, из еды в наличии только сухие пайки.

9 февраля военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кот заявил, что начата проверка условий, в которых находятся бойцы 53-й бригады на полигоне «Широкий лан».

В марте 2016 года суд за халатное отношение к обеспечению военнослужащих 53-й бригады на полигоне «Широкий лан» назначил наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте заместителю командующего войск оперативного командования «Восток» по воспитательной работе и заместителю начальника по тылу оперативного командования.

В мае 2016 года президент Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку направить 140 млн грн на развитие полигона «Широкий лан».

19 марта 2017 года советник президента Украины Юрий Бирюков в Facebook сообщил, что на полигоне «Широкий лан» началось строительство бригадного лагеря, на объект выделено 370 млн грн.

При этом, он пообещал, что строительство будет завершено до конца 2017 года

13 апреля 2018 года Полторак заявил, что основные подрядчики строительных работ лагерного городка полигона обещают завершить строительство основных объектов к концу осени.

В бригадный комплекс, который сооружается на полигоне, будут включены не только казармы, но и большая столовая на 2,5 тыс. лиц, где будут питаться не только те, кто проживает в казармах, а также и те, кто будет находиться в новом стационарном палаточном городке. Он также будет построен с учетом потребностей военных, своей инфраструктурой и водоснабжением.

Также здесь должны построить спортивную базу, современную базу отдыха для военнослужащих-контрактников и офицеров, почту, магазины, кафе и медицинскую часть.