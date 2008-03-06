Виктор Ющенко поедет на родину Тараса Шевченко

9 марта (воскресенье) - торжества по случаю 194-й годовщины со дня рождения Т.Шевченко 9-00 - Президент Украины В.Ющенко примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.Шевченко (парк им. Шевченко).

11-30 - Президент Украины с рабочей поездкой побывает в Черкасской области. Мероприятия в регионе начнутся ориентировочно в 11.30. Запланировано, что в с.Моринци Звенигородского района В.Ющенко возложит цветы к памятнику Матери, посетит Национальный заповедник «Родина Тараса Шевченко» и примет участие в посадке вишневого сада. Также ожидается выступление Главы государства.