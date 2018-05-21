Политзаключенный Карпюк советует украинцам не ехать на Чемпионат мира по футболу в России

Украинец Николай Карпюк не хочет, чтобы кто-то из болельщиков оказался в его положении.

Незаконно осужденный в Российской Федерации гражданин Украины Николай Карпюк советует украинским болельщикам не ехать на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в июне-июле в России.

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Об этом сообщил российский адвокат Илья Новиков в социальной сети Facebook.

"Сегодня день рождения Николая Карпюка. Пятый, который он встречает в российской тюрьме, второй во "Владимирском централе". Я приезжал поздравить его и передать приветы из дома. Николай держится очень бодро, передает благодарность и поклон всем, кто о нем помнит и персонально тем, кто его поздравлял. И отдельно - привет и поддержка Олегу Сенцову", - сообщил адвокат.

"Он также просил меня передать его совет украинским футбольным болельщикам - не ездить на чемпионат мира в Россию, чтобы не оказаться в его положении. Совет, по-моему, очень хороший. Большинство, наверное, вернется благополучно, но тот, кому не повезет и кого назначат улучшать статистику раскрываемости терроризма, будет жалеть об этом очень долго. Не знаю, какой футбол такого стоит. Берегите себя и помогайте друг другу", - отметил Новиков.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал европейских политиков бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Также глава МИД выразил убеждение, что в вопросе спортивного бойкота решения должны принимать национальные футбольные ассоциации.

Позднее Климкин призывал всех украинцев 5 Чемпионат мира по футболу в России.

По состоянию на 3 апреля после завершения второго этапа продажи билетов украинские болельщики приобрели на матчи ЧМ-2018 в России 4 тыс. 140 билетов.

Как известно, Чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года. В 2018 году хозяином турнира будет Россия. Соревнования пройдут с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие национальные сборные 32 стран.